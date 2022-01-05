اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة أطباء الأسنان تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:08 م
نقابة أطباء الأسنان تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى انتخابات الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية لأطباء الأسنان المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.
 
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.
 
 
271440819_1135013813699932_5398679507113287274_n
 

271276221_1135013503699963_8936384419620180320_n
 

271441205_1135014150366565_1855812079445641132_n
 

271463249_1135014097033237_6658431551347846117_n
 

271459070_1135014113699902_843237991349770240_n
 

271473227_1135014157033231_4730650838113644470_n
 

271280037_1135014107033236_2707462893530129386_n
 

271456314_1135014070366573_7084605862809438156_n
 

271446242_1135013843699929_846559573138540492_n
 

271277566_1135013837033263_4938418412572431215_n
 

271305060_1135014173699896_3735785659506483284_n
 

271288504_1135014087033238_224572395993373958_n
 

271273976_1135013553699958_6312725649267115839_n
 

271392417_1135014187033228_2734070612711419556_n
 

271424106_1135013793699934_2712113606237792833_n

 


نقابة اطباء الاسنان

انتخابات اطباء الاسنان

المرشحين بانتخابات التجديد النصفى

نقابة الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب أطباء الأسنان: 12 دقيقة أقصى حد مسموح به لمضغ اللبان يوميا.. فيديو

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:09 م

نقيب أطباء الأسنان: طلبت من وزير التموين وضع فرش الأسنان على بطاقات الدعم

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:21 م

نقيب أطباء الأسنان فى حوار مع"اليوم السابع": إحنا مش جزارين وأسعارنا مش غالية.. أعددنا 4 شرائح بأسعار استرشادية للعيادات والطبيب حر فى قراره.. نتلقى بلاغات تحرش كيدية ونطالب بالتصريح للعيادات بتركيب كاميرات

الخميس، 22 يوليه 2021 07:00 م

نقيب أطباء الأسنان: نتطلع إلى "رقمنة" العيادات لمواكبة تطور المهنة عالميا

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:00 ص

نقيب أطباء الأسنان يطالب بالتصريح للعيادات باستخدام "الغاز الضاحك" للأطفال

الخميس، 18 مارس 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة