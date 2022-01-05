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منظمة معاهدة الأمن الجماعى تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:36 م
منظمة معاهدة الأمن الجماعى تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان كازاخستان
كتب محمد جمال

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قررت منظمة معاهدة الأمن الجماعى تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بشكل مؤقت، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

يذكرأن، طالب قاسم جمارت توكاييف رئيس كازاخستان بالمساعدة من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتغلب على التهديد الإرهابى الذى تتعرض له بلاده، حسب قوله.

وقال رئيس كازاخستان في كلمة له، إن جماعات إرهابية تسيطر على  5 طائرات في مطار ألما آتا، ووصف المظاهرات التي تشهدها بلاده بالأعمال الإرهابية، طالبا المساعدة من روسيا، موضحا أن "عصابات إرهابية" تسيطر على البنى التحتية الأساسية في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت كازاخستان، حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن عدد من المتظاهرين سيطروا على مطار ألما آتا، مشيرة إلى أن الموظفين غادروا المطار لدى اقتحام المحتجين له.

وتشهد كازاخستان الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى احتجاجات عنيفة، ما دفع الرئيس توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ فى العاصمة الكازاخية، نور سلطان، وألما اتا، كبرى مدن الدولة.


كازاخستان

أزمة كازاخستان

روسيا

الأمن الجماعى

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