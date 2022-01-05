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مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "ترميم منطقة سقارة" فى بيت السنارى

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:00 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "ترميم منطقة سقارة" فى بيت السنارى مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تُنظِّم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "مشاريع الترميم الأخيرة بمنطقة سقارة"، وذلك اليوم الأربعاء 5 يناير2022، فى تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة. 

تدور الندوة حول أهمية منطقة سقارة الأثرية، وتوضيح الجهود المبذولة من قبل وزارة الأثار للاهتمام بسقارة كأحد أهم مواقع التراث فى العالم، كما تشتمل الندوة على عرض تفصيلى لمشروع ترميم الهرم المدرج، ومشروع ترميم المقبرة الجنوبية، بالإضافة إلى مشروع ترميم مقبرة الجزارين كأحد نماذج إدارة الكوارث الطبيعية.

يُحاضر فى الندوة الدكتور أشرف يوسف عويس؛ مدير عام ترميم سقارة، ومشرف الترميم بمشروع ترميم وتدعيم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية، وهو محاضر زائر بجامعة "كانسان" اليابانية، وجامعة حلوان، وإليه يرجع الفضل فى نقل التصوير الجدارى لمقبرة "توتو" من موقع "الديابات" بسوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية، كما أنه شارك فى ترميم العديد من المقابر والأهرامات والمعابد.

تأتى الندوة فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعى والثقافة والاهتمام بالتاريخ والتراث، وكذلك الاعتناء بآثار وحضارة مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة حاليًا من قبل الدولة المصرية فى إجراء العديد من الاكتشافات الاثرية المذهلة، وكيفية الحفاظ عليها.


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