اليوم السابع
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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:06 م
مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود الدولية المشاركة بمنتدى شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من  18  إلى 13  يناير الجاري، بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وجه بتحديد خطوط سير الوفود المشاركة في المؤتمر، والتي تصل من مختلف دول العالم، وتم التنسيق في إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، واختيار الفرق التي تتولى استقبال الوفود، حيث تم تخصيص فرقا من وزارة الخارجية ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ في سهولة ويسر، إضافة إلى تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.
 
وأضافت المصادر، أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية ووضع لافتات المؤتمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار، كما سيتم تزيين المطار باللافتات المخصصة للمؤتمر، واللوجو الخاص به، والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل وتخصيص "كاونترات"، لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات، مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.
 
 
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
 

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