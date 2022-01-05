اليوم السابع
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مصر للطيران تستعد لنقل الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:35 ص
مصر للطيران تستعد لنقل الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم.. صور منتدى شباب العالم
كتبت رحاب نبيل

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أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران، كافة استعداداتها للمشاركة في المنتدى فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من  18  إلى 13  يناير الجاري، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر  فى منتدى شباب العالم.
 
وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية هى الناقل الرسمي لوفود لمنتدي شباب العالم من منطلق دورها الوطني فى رعاية العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية التي توليها الدولة اهتماما كبيرآ، مضيفاً أن الشركة  ستنظم 80 رحلة  إلي شرم الشيخ خلال الفترة من  7 إلى 15 يناير الجاري بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع  كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم  وصولا إلي مطاري  القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى.
 
 وقد قامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال ضيوف المنتدي  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود للمشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك"، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدي  من خلال وضع شعاره علي متن جميع طائرات الشركة الوطنية  وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية " Head Rest "، وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث.
 
 
 وتتواجد الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح دعائي داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بخدمات مصرللطيران المختلفة.
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