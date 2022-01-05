مراكز شباب وتقنين كنائس.. 7قرارات مهمة باجتماع الحكومة الأسبوعى (إنفوجراف)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وتمت الموافقة على عدد من القرارات والتوصيات والتى نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى..
الموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقى واكتتاب مصر فيها
اعتماد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار لـ30 موضوعا
إقرار توصيات لجنة تنظيم بناء الكنائس بتوفيق أوضاع بعض المنشآت
الموافقة على تخصيص 6 آلاف فدان لمشروعات استثمارية برأس سدر
اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بإسناد الأعمال لاستكمال المشروعات
الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلى لإنشاء 18 فرعا بمراكز شباب المحافظات
نقل مبنى بالقناطر الخيرية لوزارة العدل ليكون مقرا للنيابة والمحكمة الجزئية
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