مراكز شباب وتقنين كنائس.. 7قرارات مهمة باجتماع الحكومة الأسبوعى (إنفوجراف)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وتمت الموافقة على عدد من القرارات والتوصيات والتى نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى..