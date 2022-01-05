محافظ دمياط تعلن بدء أعمال القوافل العلاجية للعام الجديد.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية للعام الجديد 2022 ،والتى تأتى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات .

وبدأت خطة شهر يناير اليوم بإطلاق قافلة طبية بقرية العبيدية بمركز فارسكور والتى ستستمر حتى الغد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التى ستتم خلال الشهر إنطلاق قافلة بغيط النصارى بمركز دمياط يومى الجمعة والسبت (7، 8 يناير 2022) وأخرى بكفر شحاته بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس الموافقين (12 ،13 يناير 2022 ،وكذا قافلة بقرية حجاجة بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت الموافقين ( 14 ،15يناير 2022 ).

ومن المقرر عمل 4 قوافل طبية فى النص الثانى من الشهر الجارى الأولى بقرية الزهراء ضمن بمركز كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة يومى الأربعاء والخميس الموافقين (19 ،20يناير 2022 والثانية بأبو جريدة التابعه لمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت الموافقين 21/22 يناير 2022 ، بالإضافة إلى إقامة قافلة علاجية بقرية سيف الدين مركز الزرقا يومى الأربعاء والخميس الموافقين (26 ،27 يناير 2022 ،وختاماً بالقافلة التى ستقام بقرية البراشية بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت الموافقين (28 ،29 يناير 2022 ).

و نوهت المحافظ إلى أن القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية و الأشعة ،وذلك كله فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .



