اليوم السابع
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محافظ القاهرة: نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة القاهرة التاريخية إلى الحرفيين

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:57 ص
محافظ القاهرة: نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة القاهرة التاريخية إلى الحرفيين اجتماع محافظ القاهرة مع لجنة تطوير القاهرة التاريخية
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .
 
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير .
 
وناقش الإجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير ، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات .
 
وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .
 
وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية توليها الدولة أهمية بالغة لكي تستعيد منطقة القاهرة التاريخية أهميتها ومكانتها السياحية. 
 
وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية ، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات كما سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 
 
 

القاهره التاريخيه

القاهرة

تطوير القاهرة

اخبار القاهرة

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