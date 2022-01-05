محافظ الشرقية يكرم الفريق الطبى المشارك فى تشغيل أول عيادة غسيل كلوى يريتونى

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فريق العمل الطبي المشارك في تشغيل أول عيادة غسيل كلوي يريتوني بمستشفى ديرب نجم المركزي بمنحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم على أدائهم المتميز والمشاركة في تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي.

كما أهدى محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد صالح العوضي مدير مستشفي ديرب نجم المركزي، شعار المحافظة تقديراً لأدائهما المتميز وإشرافهما علي فريق العمل المُشارك في تشغيل عيادة الغسيل الكلوي البريتوني.

أشاد محافظ الشرقية، بفريق العمل الطبي المشارك ليقرر منحهم مكافاة تشجيعيه لتطويرمنظومة العلاج وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة قائلاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عن سعادته لاستقبال محافظ الشرقية له ولفريق العمل الطبي المشارك في تشغيل أول عياده غسيل كلوي بريتوني بالمحافظة والتي تُعد سابقة علي مستوي مستشفيات المحافظة والرابعة علي مستوي محافظات الجمهورية لافتاً إلى أن هذا النوع من الغسيل يوفر حياه افضل وأيسر للمرضي ويتم من خلال الإنتقال للمريض في منزلة تحت إجراءات إحترازية يتم تدريب المريض عليها , كما تتم متابعة الحالة من خلال التحاليل والفحوصات اللازمة شهرياً.

بينما قدم مدير مستشفي ديرب نجم المركزي، الشكر لمحافظ الشرقية لرعايته في تشغيل العيادة وإهتمامه الدائم بتطوير منظومة الصحة داخل مستشفيات المحافظة، مشيراً إلى أن مستشفى ديرب نجم إستطاعت أن تحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في الجودة ومكافحة العدوى والثاني علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال العمل من منطلق رؤية علمية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمساهمة في تقديم العلاج اللازم لهم.

أعرب الفريق الطبي والمكون من أطباء وأخصائي كلي وجراحة ومكافحة عدوي وتخدير وتمريض عن إمتنانهم لإستقبال محافظ الشرقية وتكريمهم ومنحهم مكافأة تشجيعية لمواصلة العمل وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى .