محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة المحليات برفع 300 طن تراكمات بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود وأنشطة المحليات المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات والتعديات، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لحركة المشاة والمركبات.

وفى هذا الإطار استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو جهودها لرفع التراكمات والأتربة بواقع 300 طن، وعمل التسويات بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية والحفر لخطوط توصيل الغاز الطبيعى وذلك بالميدان القبلى وشارع 23 يوليو، بجانب طريق الرى الجديد الذى يربط موقف الرمادى وعمارات الزراعيين بطول 4 كم خارج المدينة ويستخدم لحركة جرارات القصب حيث تم استخدام 12 سيارة، و3 لودرات وحفار، وتم تنفيذ 60 نقله وفتح الطريق الدائرى.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بمناطق شارع كسر الحجر والعقاد وبجوار مستشفى التأمين الصحى بنطاق حى جنوب بإجمالى 14 محضر إشغال و 345 مضبوطات متنوعة ، كما تم رفع التراكمات وكميات من القمامة بواقع 18 طن بمناطق الكرور والخزان. وبالتوازى مع ذلك قامت الأجهزة المختصة بالإدارة العامة لشئون البيئة بتحرير 84 مخالفة بيئية على مدار 10 أيام ، مع إلزام المخالفين بتوفيق أوضاعهم ، وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت الطبية والمصانع والمرور بصفة دورية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والإشتراطات البيئية المقررة.