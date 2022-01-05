محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات العمل لإنجاح منظومة النظافة

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إنه على الجميع أن يعمل بروح المسئولية للارتقاء بهذه المحافظة العريقة، الأمر الذى يستلزم أن يكون المسئولين بكافة الجهات التنفيذية لهم القدرة على التعامل بكل جدية مع تحديات المرحلة الحالية، وخاصة تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى بمواجهة حازمة للظواهر السلبية من عربات الحنطور والتوك توك والقمامة والعشوائية والإشغالات، بجانب الإسراع فى إنجاز ملفات ومشروعات حياة كريمة وتحيا مصر والبنية التحتية والتطوير والتجميل والرصف والتصالح والتقنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، أثناء ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية والدينية.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بمعدلات العمل في إنجاز الملفات المطلوبة ، علاوة على التعاقد مع شركة قادرة على إنجاح منظومة النظافة العامة بفكر جديد بعيداً عن البيروقراطية ومما يساهم في القضاء على ظواهر تراكم القمامة ببعض المناطق والشوارع ، وأيضاً إنتشار النباشين ، وهو الذى يتوازى مع إجراء عملية فرز لعربات الحنطور الملتزمة والمؤهلة للعمل مع الأفواج السياحية حيث سيتم تشكيل لجنة لإقرار مدى صلاحية هذه العربات من عدمها.

وأوضح، بأنه تم التنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان لإقامة نقاط أمنية ثابتة بالسوق السياحى القديم مع تركيب كاميرات مراقبة لفرض السيطرة الكاملة عليه وعلى الأسواق المتفرعة منه ، وهو الذى سيتواكب مع تكثيف حملات رفع الإشغالات لتفريغه من الباعة الجائلين والذين سيتم نقلهم إلى السويقات الجديدة بمنطقة الجيش التي تم إنشاء 44 محل وبايكة منها كمرحلة أولى ، وجارى إستكمالها لتصل إلى 120 محل وبايكة ، فضلاً عن فتح وتفعيل السويقات القديمة الغير مستغلة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بسرعة إنجاز أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل مع المرحلة الأولى لمشروع " ممشى أهل مصر " الذى بدأ من المدخل الشمالى بالكورنيش ، بجانب البدء في رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية ، وفى مقدمتها شرق البندر وكسر الحجر وكيما والسماد ، ليتزامن ذلك مع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل مدينة أسوان.

وكلف اللواء عطية، الوحدات المحلية والجهات المختصة بتنظيم حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا في المطارات والموانئ والفنادق والمطاعم السياحية ، وأيضاً وسائل المواصلات والأماكن المغلقة ، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد لإستقبال إحتفالات أعياد الميلاد للأخوة الأقباط ، وعيد أسوان القومى الذى سيشهد إفتتاح العديد من المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

وشهد إجتماع المجلس التنفيذي إستعراض موقف المعاينات الخاصة بالتقنين على أراضى الدولة حيث تم تحرير 427 عقد حتى الآن للجادين، وجارى إنهاء الإجراءات لـ 2199 حالة جادة قامت بدفع رسوم المعاينة والفحص من إجمالي 3124 طلب تقنين ، كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية حيث جارى التعامل مع 9800 حالة من خلال إجراء المعاينات الميدانية والتعامل معها سواء قانونى أو قانونى مؤقت أو غير قانونى.

وأكد أشرف عطية على أهمية التوعية ، وخاصة داخل القرى والمناطق النائية حيث أنه في حالة عدم إلتزام المواطن وتقاعسه عن التصالح سيتم إدراجه ضمن المستهدفين للموجه 19 والتي ستنطلق حملاتها قريباً لإزالة التعديات ، بجانب حملات أخرى لإزالة التعديات على حرم نهر النيل ومنشآت الرى ستبدأ من يوم السبت القادم بمركزى كوم أمبو وإدفو ، مع مصادرة الطلمبات والمعدات المستخدمة في التعدى ، ومذا دفع غرامات وتحرير محاضر ، فضلاً عن حرمان المخالفين من المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ومنظومة الدعم التموينى.

وبدأت جلسة المجلس التنفيذي بالموافقة على إطلاق إسم المرحوم اللواء أيمن رضا السكرتير العام السابق على قاعة عروس النيل تكريماً وتخيلداً لذكراه ، بجانب تكريم نصر الدين على عضو وحدة حياة كريمة لبلوغه سن المعاش ودوره المتميز في متابعة مشروعاتها ، وأيضاً المهندس سامى البربرى مدير عام الهيئة العامة للنقل النهرى لجهوده فى أعمال تعويم وسحب البواخر السياحية التي تتعرض للشحوط بنهر النيل.

وكذا تكريم أحمد سليمان لجهوده الملموسة في إدارة مكتب السكرتارية الإدارية للمحافظ ، علاوة على تكريم عدد من العاملين بالمركز التكنولوجى بدراو لأداؤهم المتميز فى المتابعة والتنسيق ، فضلاً عن تكريم مجموعة من العاملين بمركز نظم المعلومات الجغرافية والذين إجتازوا بنجاح البرامج التدريبية عن طريق الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية ( إيزرى ) لمدة شهر بتمويل من وزارة الإتصالات حيث تعتبر المجموعة الوحيدة التى حصلت على هذه النوعية من البرامج على مستوى محافظات الجمهورية.