اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون التخطيط العام للدولة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:20 م
مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون التخطيط العام للدولة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وأعلن جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع  القانون إلى جلسة مقبلة.
 
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.
 
وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالاضافة إلى اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
 
ويضع  القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
 
ويُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
 
وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
 
وحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
 
ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

مجلس النواب

الجلسة العامة

قانون التخطيط العام

موافقة فى المجموع

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون أكاديمية الفنون

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:05 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:04 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الطاقة المتجددة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:02 م

مجلس النواب يوافق على قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:57 ص

نيفين جامع لمجلس النواب: حريصون على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة.. وتكشف: طرح وحدات صناعية جديدة خلال أيام.. ونائب يطالب بضرورة تحقيق التوافق بين قانونى المشروعات والمحال العامة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة