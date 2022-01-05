اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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ماليزيا: أكثر من 22 مليون شخص أكملوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:54 م
ماليزيا: أكثر من 22 مليون شخص أكملوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت السلطات الصحية الماليزية تلقى 22 ميونا و868 ألفا و434 شخًصا أو ما يعادل 97.7% من إجمالي سكان البلاد من فئة البالغين، الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. 

وأفادت السلطات الصحية وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء، بأن 23 مليونا و158 ألفا و375 شخًصا من الفئة المعنية تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم إعطاء 2 مليون و760 ألفا و90 جرعة ثانية لفئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، في حين تلقى 2 مليون و851 ألفا و195 شخًصا منهم الجرعة الأولى.

 


ماليزيا

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فيروس كورونا

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