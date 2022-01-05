ماليزيا: أكثر من 22 مليون شخص أكملوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا

وأفادت السلطات الصحية وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء، بأن 23 مليونا و158 ألفا و375 شخًصا من الفئة المعنية تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم إعطاء 2 مليون و760 ألفا و90 جرعة ثانية لفئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، في حين تلقى 2 مليون و851 ألفا و195 شخًصا منهم الجرعة الأولى.