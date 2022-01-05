اليوم السابع
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لص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترف: أسرقها بالمغافلة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:42 م
لص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترف: أسرقها بالمغافلة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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اعترف لص بارتكابه جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة، وبيعها بنصف ثمنها.
 
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. عقب إرتكابه واقعة سرقة مبلغ مالى من (مدير حسابات مخبز بلدى) كـرهـاً عنـه باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
 
بمواجهته إعترف بإرتكاب الوقعة وكذا مزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "المغافلة" وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.
 
بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على هواتفهم المحمولة ، وإتهموه بالسرقة.. وقرروا بـعـدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

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