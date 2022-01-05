لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس تستنجد بمذيع "فوكس نيوز" لكشف أحداث 6 يناير

كتبت : نهال أبو السعود

توجهت لجنة التحقيقات فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى بطلب للإعلامي شون هانيتى، المذيع بقناة فوكس نيوز لاستجوابه حول ملابسات ليلة 6 يناير، والتى شهدت أعمال عنف وشغب قبل عام بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي بي اس فإن الاستدعاء "غير الرسمي" يأتي بعد استشهاد اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالاتصالات التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي كشفت عن مناقشات مفصلة بين شون ومسئولي البيت الأبيض في وقت قريب من الهجوم.

وقال رئيس اللجنة بيني طومسون ، ونائب الرئيس ليز تشيني في رسالة إلى هانيتي: "لدى اللجنة الآن معلومات تشير إلى أن لديك معرفة مسبقة بشأن تخطيط ترامب وفريقه القانوني ليوم 6 يناير. ويبدو أيضًا أنك كنت تعبر عن مخاوفك وتقدم المشورة إلى الرئيس وبعض موظفي البيت الأبيض بخصوص هذا التخطيط".

وأضاف فى الخطاب الموجه لـ"هانيتي": اللجنة بحوزتها عشرات الرسائل النصية التي أرسلتها واستلمتها من رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ، مارك ميدوز وغيرها تتعلق بانتخابات 2020 وجهود الرئيس ترامب للطعن في نتيجة التصويت، كما تضمنت الرسالة ما وصفته بأنه نص أرسله هانيتي إلى ميدوز في 5 يناير، عندما قال إنه "قلق للغاية بشأن الـ 48 ساعة القادمة".

وكتب طومسون وتشيني: "يبدو أيضًا من الرسائل النصية الأخرى أنه ربما أجريت محادثة مباشرة مع الرئيس ترامب مساء الخامس من يناير (وربما في أوقات أخرى) بشأن التخطيط ليوم السادس من يناير".

وأظهرت رسالة نصية أخرى أصدرتها اللجنة يوم الثلاثاء أن هانيتي وترامب لم يكونا على نفس المسار بشأن مزاعم ترامب بأن الانتخابات قد سُرقت منه، حيث قال هانيتي في رسالة نصية إلى ميدوز: "لا يمكنه ذكر الانتخابات مرة أخرى. على الإطلاق. لم أجري مكالمة جيدة معه اليوم. والأسوأ من ذلك ، لست متأكدًا مما بقي لأفعله أو أقوله".

وقال طومسون وتشيني إنهما يرغبان أيضًا في سؤال هانيتي عن "أي محادثات أجريتها مع ميدوز أو غيره حول أي جهد لإقالة الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين"، وكتبوا: "لا يساورنا شك في أنك تحب بلدنا وتحترم دستورنا. حان الوقت الآن للتقدم وخدمة مصالح بلدك".

وردا على طلب للتعليق، أشار ممثل عن قناة فوكس نيوز إلى تصريح أدلى به محامي هانيتي جاي سيكولو أن أي طلب للتعاون يعتبر مريب، قائلا:"الطلب من شأنه أن يثير قضايا دستورية خطيرة بما في ذلك مخاوف التعديل الأول المتعلقة بحرية الصحافة".

أصدرت اللجنة سابقًا رسائل نصية من هانيتي إلى ميدوز تحث ترامب على اتخاذ إجراء أثناء أعمال الشغب، جاء فيها: "هل يمكنه الإدلاء ببيان يطلب فيه من الناس مغادرة مبنى الكابيتول؟"، واعترف بأنه أرسل هذا النص قائلاً إنه "أحد" الرسائل التي أرسلها إلى ميدوز في ذلك الوقت تقريبًا ثم انتقد اللجنة، قائلاً إن نشر الرسائل كان انتهاكًا للخصوصية.