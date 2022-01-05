وقال مولوي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إنه سيتم فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات المقررة يوم 15 مايو القادم بالداخل ويومي 6 و8 من الشهر ذاته بالخارج، فيما يتم تصويت الموظفين القائمين على العملية الانتخابية يوم 12 مايو.



وأشار إلى الإجراءات الواجب إتباعها لكل من يرغب في الترشح للانتخابات والتي تتضمن طلبًا بالترشح موقعًا منه ومصدقًا من كاتب عدل (الشهر العقاري)، وفق نموذج معد من قبل الوزارة، على أن يتقدم كل من يرغب بالترشح بأوراقه إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.



وأكد أنه لكل مرشح حق الانسحاب من خوض الانتخابات بموجب طلب يتم تقديمه قبل موعد الانتخابات بـ45 يومًا على الأقل، معتبرًا أنه في حال إعلان المشرح انسحابه بعد تلك المدة لا يعتد بالانسحاب.



وحول انتخابات القوائم، حدد القرار موعد انتهاء التسجيل بها في 4 أبريل القادم، مؤكدا أنه في حال وفاة أحد المرشحين بالتسجيل في القوائم، يحث للقائمة تشريح مكان المتوفى حتى 10 أيام من موعد الانتخابات.