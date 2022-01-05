اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:51 ص
أكرم القصاص
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كوريا الشمالية تطلق "قذيفة غير محددة" باتجاه بحر اليابان

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:05 ص
كوريا الشمالية تطلق "قذيفة غير محددة" باتجاه بحر اليابان صاروخ باليستى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقى، فى أول استعراض للقوة لبيونج يانج هذا العام، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير فى رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة تحت التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على الاستعدادات ضد احتمال عمليات إطلاق إضافية للشمال.

وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.

وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.

ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونج يانج إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".

 


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