كوريا الجنوبية: سنواصل الدعم الدبلوماسى لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى

ا ش ا

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسى لإحياء الاتفاق النووى الإيراني، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي.

وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى توجه النائب الأول لوزير الخارجية الكورى تشوى جونغ-كون إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجرى الجولة الثامنة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووى الإيرانى المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، موضحة أنه سيلتقى كلا من ممثلى إيران ومجموعة "5+1"، التى تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا.

وتأمل كوريا الجنوبية فى أن تخلق زيارة تشوى إلى فيينا فرصة لإيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سول، على الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا فى المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسى المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة، والتى تقدر بـ7 مليارات دولار (حوالى 8.3 تريليون وون).

وكانت إيران قد فتحت حسابات فى بنكين كوريين جنوبيين باسم البنك المركزى الإيرانى فى عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات، لكن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزى الإيرانى على قائمة العقوبات فى عام 2018، وتوقفت المعاملات التى تتم عبر تلك الحسابات، وتطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.