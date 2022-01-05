وقالت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم/الأربعاء/ - إن الاتفاق يهدف إلى تغطية 400 ألف شخص، وأنه من المتوقع توفير العقار من الشركة في البلاد من منتصف شهر يناير الجاري كما هو مقرر.



وأوضح البيان أن إجمالي مشتريات كوريا الجنوبية المتوفق عليها للعلاجات الفموية لـ(كوفيد-19) من شركة "فايزر" بلغت تغطية لـ 762 ألف شخص حتى الآن.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية، قد أعادت فرض قيود التباعد مجددًا خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي؛ حيث أرهقت الحصيلة اليومية القياسية للإصابات بالفيروس والحالات الحرجة النظام الطبي هناك.