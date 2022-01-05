أبرمت كوريا الجنوبية، اتفاقًا بشأن شراء دفعات إضافية من أقراص عقار "باكسلوفيد" المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، من تطوير شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الدواء.
وقالت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم/الأربعاء/ - إن الاتفاق يهدف إلى تغطية 400 ألف شخص، وأنه من المتوقع توفير العقار من الشركة في البلاد من منتصف شهر يناير الجاري كما هو مقرر.
وأوضح البيان أن إجمالي مشتريات كوريا الجنوبية المتوفق عليها للعلاجات الفموية لـ(كوفيد-19) من شركة "فايزر" بلغت تغطية لـ 762 ألف شخص حتى الآن.
وكانت حكومة كوريا الجنوبية، قد أعادت فرض قيود التباعد مجددًا خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي؛ حيث أرهقت الحصيلة اليومية القياسية للإصابات بالفيروس والحالات الحرجة النظام الطبي هناك.
يذكرأن، أعلنت مملكة البحرين، إجازتها دواء "باكسلوفيد" للاستخدام الطارئ لمكافحة فيروس كورونا، وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" للحالات المصابة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق.
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