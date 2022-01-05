كندا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا مع تزايد الضغط على المستشفيات

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أعلنت كندا الثلاثاء تسجيل 25 ألفا و 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 2 مليون و 328 ألفا و541 إصابة، كما تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 37 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وتتواصل الأعداد في الضغط على المستشفيات.

على جانب آخر، تتزايد الدعوات للحكومات للإفراج عن السجناء في سجون المقاطعات والسجون الفيدرالية مع تفشي الجائحة الناتج عن متحور أوميكرون المنتشر عبر المرافق الإصلاحية في البلاد.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا جاستن بيشي - في مقابلة مع شبكة "جلوبال نيوز" - إن السجناء هم أكثر عرضة لتفشي الجائحة".

وأضاف "أن الموظفين في السجون معرضون للخطر أيضا، وهم معرضون لخطر انتشار الجائحة إلى مجتمعاتهم الأوسع إذا أصيبوا بالمرض في العمل ونقلوه إلى منازلهم عند انتهاء يوم عملهم".