كل ما تريد معرفته عن تكلفة تحويل سيارتك للغاز الطبيعى

كتبت - مروة الغول

تتراوح تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة.

وهناك مجموعة من التسهيلات التى يتم تقديمها للمواطنين في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة تتضمن

1- صورة البطاقة الشخصية.

2- رخصة السيارة.

3- إيصال حديث "كهرباء - غاز - مياه".

ويأتي التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المحفزات ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال عام 2021 مايلى: تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.