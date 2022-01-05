قرارات مرتقبة لرئيس كازاخستان تتعلق بالسلطة مع استمرار التظاهرات

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قرارات مرتقبة لرئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، تتعلق بالسلطة مع استمرار التظاهرات .

وأوضحت القناة، أن حظر للتجوال يدخل حيز التنفيذ في كل أنحاء كازاخستان بسبب الاضطرابات.

وفى وقت سابق أعلنت كازاخستان اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن عدد من المتظاهرين سيطروا على مطار ألما آتا، مشيرة إلى أن الموظفين غادروا المطار لدى اقتحام المحتجين له.

وتشهد كازاخستان الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى احتجاجات عنيفة، ما دفع الرئيس توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ فى العاصمة الكازاخية، نور سلطان، وألما اتا، كبرى مدن الدولة.