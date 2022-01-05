قبل ذكرى اقتحام الكونجرس.. 57% من الأمريكيين يتوقعون تكرار أحداث 6 يناير

كتبت ـ نهال أبو السعود

قال أكثر من نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع جديد اجراه موقع اكسيوس إنهم يعتقدون أن حدثًا مشابهًا لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي من المحتمل أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة.

أظهر الاستطلاع أن 57% من المستجيبين قالوا إنهم يعتقدون أن هجومًا مثل 6 يناير سيحدث مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة، ووجد أن 70 في المائة من الديمقراطيين قالوا إنهم يؤمنون بهذا الاعتقاد ، مقارنة بـ 47 في المائة من الجمهوريين.

كما قال 63 % من جميع المستجيبين إن السادس من يناير غير طريقة تفكير الأمريكيين بشأن الحكومة، وما يقرب من ثلث المستجيبين قالوا إن التغيير مؤقت بينما قالت نسبة مماثلة إنه دائم، وعند تقسيمهم على الحزب، يؤمن 81 % من الديمقراطيين بهذا الاعتقاد مقارنة بـ 52 بالمائة من الجمهوريين.

قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم، قال 58% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون عمل اللجنة في مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام الكونجرس، ونسبة أعضاء الحزب الجمهوري ما يقرب من ستة من كل 10 مستقلين - 58 في المائة - يؤيدون عمل اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق 55 في المائة من المستجيبين على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات بشكل شرعى، بانخفاض طفيف عن 58 في المائة قبل عام قبل الهجوم على مبنى الكابيتول، وشمل الاستطلاع الجديد 2649 بالغًا وتم إجراؤه في الفترة من 1 إلى 3 يناير.