فتح الانتداب الكلى والنقل لأعضاء هيئة التدريس من جامعات مصر لـ"حقوق سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة في جلسته الطارئة، والتي عقدت مساء يوم 4 يناير 2022، على فتح باب الانتداب الكلى أو النقل لأعضاء هيئة التدريس من جامعات مصر المختلفة إلى كلية الحقوق بالجامعة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة استكمال أعداد أعضاء معاونى هيئة التدريس بكليات الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي لاستيفاء إعداد الهيئة التدريسية بكلية الحقوق لتتناسب مع الأعباء التدريسية بالكلية، موضحا أن عدد طلاب الكلية يبلغ 9600 طالب وطالبة، ويوجد بالكلية 6 من الهيئة التدريسية عبارة عن أستاذ متفرغ مشرف على الكلية، وأستاذ مساعد متفرغ، ومدرس متفرغ، بالإضافة إلى 3 مدرسين، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة وافق على تعيين 7 من أوائل خريجي الدفعة الماضية، بالإضافة لعدد 12 معاون هيئة تدريس.