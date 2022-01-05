"علوم الإسكندرية " تنظم حملة للتوعية بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، حملة تعريفية استمرت لمدة أسبوع بساحات الكلية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع التبرع بالبلازما سعياً للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعقدت مجموعة من اللقاءات المباشرة داخل الكلية مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بهدف نشر الوعي بأهمية المشروع وتشجيعهم على التبرع بالبلازما، وأهم مشتقات البلازما، وأهميته للمرضى والمجتمع، وكيفية وأماكن التبرع، ونتج عن هذه الحملة إقبال كبير من المنتسبين للكلية للمساهمة بالتبرع.

يأتى ذلك في إطار أنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.