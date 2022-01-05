اليوم السابع
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عقوبات رادعة.. تعرف على مصير المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت خالد (لايف)

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:15 م
عقوبات رادعة.. تعرف على مصير المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت خالد (لايف) بسنت - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قدم اليوم السابع، بثا جديدا شرح خلاله مصير المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت خالد في الغربية، بعد وفاتها.
 
ووجه سليمان شلبي، عم بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني، الشكر للأجهزة الأمنية، والنائب العام، لاهتمامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المُبتزين، مشيرا إلى أن الجميع تكاتف للعمل على مدار10 أيام، لضبط المتهمين، موضحا أن هذه الأمور دخيلة ولم تحدث من قبل المجتمع الذي يعيش فيه.
 
وأضاف: "الأمر صعب على أبوها وأمها، وصعب على العيلة، طفلة في عمر الزهور عمرها 15سنة، حافظة كتاب الله، عمرها ما كانت بتفكر في حاجة زي دي، وقعت في ضغط عصبي بسبب هذه الأشخاص.. حسبنا الله ونعم الوكيل".
 
وقال: "الشابين اللي تم القبض عليهم، بيدرسوا في المرحلة الثانوية، والموقف صعب في العيلة، اجتمعنا مع شباب العيلة لمنعهم من التصرف بتسرع في موضوع، ووزارة الداخلية بكل أمانة من اليوم الأول في الجنازة، وهم موجودين جنبنا، وأمها وأبوها استريحوا لما اتقبض على الاتنين دول".
 
 

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