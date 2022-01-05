اليوم السابع
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صرف 5.8 مليون جنيه تعويضات لسكان بالحى السادس بمدينة نصر

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:14 ص
صرف 5.8 مليون جنيه تعويضات لسكان بالحى السادس بمدينة نصر الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة صرف تعويضات السكان بمنطقة الحى السادس بمدينة نصر، وذلك نظرا لتعارض أحد العمارات السكنية مع محور مرورى، بإجمالى 5 مليون و840 ألف جنيه، لـ12 أسرة.
 
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن بعض التعويضات بلغ مليون ونصف تقريبا، مشيرا إلى أنه تم صرف التعويض حسب القيمة السعرية للمتر وفقا لما حدده المقيم العقارى.
 
وكان نائب محافظ القاهرة عقد لقاء مجتمعى مع سكان مناطق الحى السادس والحى السابع غرب مدينة نصر، لدراسة مقتراحتهم وشرح خطة تطوير المنطقة واعادة تخطيطها مرة اخرى ضمن خطط تطوير المناطق الغير مخططة.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال الاجتماع أنه سيتم حصر المنطقة بالكامع مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم أما ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة.
 
وأوضح نائب المحافظ للسكان أنه سيتم لقائهم بشكل مستمر لمتابعة رغباتهم، مؤكدا ان الهدف من المشروع هو اعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب بنفس المكان للسكان، او تعويضهم ماليا حسب سعر المنطقة.
 
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