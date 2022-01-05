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صرف تعويضات لـ231 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:06 م
صرف تعويضات لـ231 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات ل 231 أسرة من السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للتعويض من إجمالى 363 أسرة، وجارى السير فى استكمال صرف التعويضات لعمل التوسعة للشارع تنفيذ الهيئة الهندسية.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تمت التوسعة فى المناطق التى بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرا إلى أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، و أنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.
 
وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.
 
 

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اليوم السابع بلس

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