اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 06:59 م
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"صحة القليوبية" تعلن بدء إنشاء مستشفى شبين القناطر الجديد بمساحة 20 ألف متر مربع

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:32 م
"صحة القليوبية" تعلن بدء إنشاء مستشفى شبين القناطر الجديد بمساحة 20 ألف متر مربع خلال تفقد موقع إنشاء مستشفى شبين القناطر الجديدة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، جولة لتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر الجديدة علي مساحة 20 ألف متر، وتم الانتهاء من الرسومات الهندسية واعتمادها من الجهات المعنية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءً علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موضحا أنه تم تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في الأعمال.

كما تفقد مشروع إنشاء المركز الطبي بعرب جهينة، حيث إنه جاري إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل علي مساحة 2500 متر والذي يأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدو للقرية وتهدف إلي تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت علي عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

كما أوضح، أنه جاري تطوير شامل ورفع كفاءة 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


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