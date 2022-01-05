اليوم السابع
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"صحة الشرقية" ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:13 م
"صحة الشرقية" ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

 

وشدد على مديرى العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات.

 

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بتجهيز فرق طبية لتطعيم الأخوة الاقباط وجميع المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موجهاً بدعمهم بالعيادات المتنقلة وتمركزها يومى الخميس والجمعة أمام الكنائس بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.


احتفالات عيد الميلاد

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

تطعيم كورونا

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