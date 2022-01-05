اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 03:23 م
أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يلتقى السفير المصرى لدى صربيا لبحث خدمة المسلمين

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:24 م
شيخ الأزهر يلتقى السفير المصرى لدى صربيا لبحث خدمة المسلمين شيخ الأزهر يلتقى السفير المصرى الجديد لدى صربيا
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، السفير باسل صلاح، سفير مصر الجديد لدى صربيا، وذلك لاستعراض استراتيجية الأزهر لخدمة مسلمي صربيا. 
 
وتناول اللقاء؛ الحديث عن جهود الأزهر في مجال تدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لمعالجة القضايا التي تهم كل مجتمع وفقا لطبيعة التحديات التي تواجهه، ودور الطالب الوافد والمبعوث الأزهري في التعريف بوسطية الإسلام ونشر صحيح الدين، وما يمكن أن يقدمه الأزهر لخدمة مسلمي صربيا.

شيخ الأزهر

صربيا

الازهر الشريف

السفير المصرى

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