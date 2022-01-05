اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب القليوبية: افتتاح مراكز جديدة لذوى الهمم ومشروعات لجذب عضويات المرأة

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:21 م
شباب القليوبية: افتتاح مراكز جديدة لذوى الهمم ومشروعات لجذب عضويات المرأة جانب من اجتماع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات العامة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، في حضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب.

وبدأ الصبروط، الاجتماع، بتهنئة وليد الفرماوي لتجديد الثقة وكيلا لشؤون الرياضة بالمديرية، وكذلك تهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وتناول الاجتماع، عددا من التوجيهات بخصوص توزيع العمالة بمراكز الشباب والهيئات ودور المتابعة الميدانية للمراكز، وما يتبعها من إجراءات، كما تناول عددا من التعليمات الوزارية ولتكليفات كلا فيما يخصه.

وأشار الصبروط، خلال الاجتماع، إلى ضرورة السعي الدائم للحفاظ على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في دوري التميز الذي تنظمه الوزارة وتطوير العمل بأفكار جديدة ومبتكرة لتطوير العمل.

كما استمع الصبروط، لما قدمه مديري الإدارات من عروض حول تنفيذ مبادرات استغلال أسطح المراكز والمتابعات الميدانية، وفتح مراكز جديدة لذوي الهمم وابتكار مشروعات لجذب المرأة لعضويات مراكز الشباب. وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم القائمين على مركز التخاطب بمركز شباب العمار، وتوجيه الشكر لهم وسلم الصبروط شهادات التقدير عرفانا بجهودهم في خدمة ذوي القدرات الخاصة بقرية العمار وعرض فيديو الخاص بالعمل.


شباب القليوبية

اخبار القليوبية

مراكز الشباب بالقليوبية

مركز شباب لذوى الهمم

عضويات المرأة بمراكز الشباب

اخبار شباب القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة العاملين بـ9 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:54 م

إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:50 م

إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:57 م

إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:57 م

"شباب القليوبية" تطلق مسابقة بين الإدارات الفرعية لخدمة المرأة وذوى الهمم

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:20 ص

"شباب القليوبية": تسليم 4 ملاعب للوزارة لإخضاعها للإحلال والتجديد

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 12:47 م

إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة