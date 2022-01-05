شباب القليوبية: افتتاح مراكز جديدة لذوى الهمم ومشروعات لجذب عضويات المرأة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات العامة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، في حضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب.

وبدأ الصبروط، الاجتماع، بتهنئة وليد الفرماوي لتجديد الثقة وكيلا لشؤون الرياضة بالمديرية، وكذلك تهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وتناول الاجتماع، عددا من التوجيهات بخصوص توزيع العمالة بمراكز الشباب والهيئات ودور المتابعة الميدانية للمراكز، وما يتبعها من إجراءات، كما تناول عددا من التعليمات الوزارية ولتكليفات كلا فيما يخصه.

وأشار الصبروط، خلال الاجتماع، إلى ضرورة السعي الدائم للحفاظ على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في دوري التميز الذي تنظمه الوزارة وتطوير العمل بأفكار جديدة ومبتكرة لتطوير العمل.

كما استمع الصبروط، لما قدمه مديري الإدارات من عروض حول تنفيذ مبادرات استغلال أسطح المراكز والمتابعات الميدانية، وفتح مراكز جديدة لذوي الهمم وابتكار مشروعات لجذب المرأة لعضويات مراكز الشباب. وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم القائمين على مركز التخاطب بمركز شباب العمار، وتوجيه الشكر لهم وسلم الصبروط شهادات التقدير عرفانا بجهودهم في خدمة ذوي القدرات الخاصة بقرية العمار وعرض فيديو الخاص بالعمل.