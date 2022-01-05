اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 03:21 م
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شاهد تحويل سيارات الأجرة من البنزين لغاز طبيعى

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:08 م
شاهد تحويل سيارات الأجرة من البنزين لغاز طبيعى سيارات الأجرة
كتب محمود عبد الراضي

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حولت الداخلية سيارات الأجرة بمحافظة أسوان التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي مجانا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وعززت، اليوم، الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات و المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

المرور

سيارات غاز

تحويل سيارات الاجرة

سيارات اجرة لغاز

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