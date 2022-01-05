شاهد أطفال "قادرون باختلاف" فى زيارة للقوات البحرية المصرية

كتب زكى القاضى

واصل أطفال قادرون باختلاف زيارتهم لعدد من مؤسسات الدولة، حيث زار وفد منهم القوات البحرية المصرية.

وأعرب الاطفال عن سعادتهم بالزيارة، التى تضمنت زيارة ومشاهدة عدد من القطع البحرية الحديثة والمتطورة.