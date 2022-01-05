الرئيسية أخبار عاجلة شاهد أطفال "قادرون باختلاف" فى زيارة للقوات البحرية المصرية الأربعاء، 05 يناير 2022 03:58 م كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء واصل أطفال قادرون باختلاف زيارتهم لعدد من مؤسسات الدولة، حيث زار وفد منهم القوات البحرية المصرية. وأعرب الاطفال عن سعادتهم بالزيارة، التى تضمنت زيارة ومشاهدة عدد من القطع البحرية الحديثة والمتطورة. قادرون باختلاف القوات البحريه اطفال قادرون باختلاف اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الإنتاج الحربى يبحث إقامة محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية الأربعاء، 05 يناير 2022 10:58 ص وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو) الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:13 م وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية.. صور الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:54 م القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:23 م وزير الإنتاج الحربى يكرم عددا من الشركات لتحقيقها إنجازات فنية ومالية الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:10 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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