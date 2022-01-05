سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن نفقة الفرش والغطاء والمرافق لمدة 13 شهرا

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد مبلغ 15 ألف جنيه متجمد نفقة فرش وغطاء ومرافق وذلك طوال 13 شهرا، بعد زواج دام 9 سنوات، وذلك بعدما امتنع عن الحضور للمنزل وهجرها وأطفالها أثر نشوب قصة حب بينه وزميلته بالعمل وتخطيطها للزواج.

وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "انتقل زوجي لمنزل والدته وهجرني وبالتخطيط برفقتها قرورا تزويجه بمنزلها، وحرضته علي التخلف عن سداد نفقة الزوجية ورؤية طفليه طوال 13 شهر وامتنع عن سداد أبسط الاحتياجات من نفقة مأكل وملبس، لأقيم 7 دعاوي قضائية ضده وأتحصل على أحكام بـ 38 ألف نفقة ولكنه تخلف كعادته عن السداد رغم يسار حالته المادية ، ليرد زوجي من جانبه بدعوي تخفيض نفقات، مبرر ذلك بعدم قدرته على سدادها في الوقت الحالي رغم ترتيبه للزواج بأخرى".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يرفض رد حقوقها، ورفض الوقوف بجوارها بعد مرض طفله الأكبر، وطالب عائلتها بالتكفل بنفقاتهم، بعد نشوب خلافات بينهما وهجره لها، وعلمها بعلاقته بزميلته بالعمل، مما دفعه لتعليقها لإجبارها على التنازل عن نفقاتها ومؤخرها ومنقولاتها.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوي نفقة الفرش والغطاء ضد زوجها و16 دعوي أخري لنففات متنوعة، وادعت يسر حالته المادية وامتناعه عن الإنفاق عليهم بسبب خلافات بينها، وادعت سطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، ومواصلته ملاحقتها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .