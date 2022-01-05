سقوط لصوص الأسلاك الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

اعترف لصوص بسرقة مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة تحت تهديد السلاح، حيث دأب اللصوص على سرقة أسلاك الكهرباء.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ( صاحب مؤسسة مقاولات مسند لها أعمال إنشاءات بدائرة القسم - وخفير بذات الموقع )، بقيام مجموعة من الأشخاص بالإستيلاء على (700) لفة سلك كهربائى من داخل إحدى المستودعات داخل الموقع " محل حراسة الثانى" كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية ، وفروا هاربين مُستقلين سيارة "نقل".

أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة (10 أشخاص - لأحدهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط (408 لفة سلك كهربائى، مبلغ مالى) لدى عميليهم "سيئ النية" واعترافهم بارتكاب الواقعة، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة (89 لوح خشب من موقع آخر تحت الإنشاء بدائرة القسم)، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع باقى المسروقات.