زراعة 400 شجرة بمركز التدريب الكشفى والإرشادى الدائم بجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ "معسكر العمل البيئي" لجوالى وجوالات جامعة كفر الشيخ، لزراعة 400 شجرة بمركز التدريب الكشفى والإرشادى الدائم بالجامعة ضمن خطة نشاط الإدارة وذلك بمشاركة طلاب الجوالين والجوالات الممثلين لكليات الجامعة بحضور أمين عام الجامعة الدكتور على صبرى.

جاء ذلك بإشراف مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة الدكتور صفوة شلبي، ومسئولى النشاط بالإدارة حازم عياد، أمل عبد الرحمن، أحمد عبدالله.

وقال الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم المعسكر البيئى دوريا لتبادل الخبرات بين طلاب كليات الجامعة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بالجامعة وترسيخ مفهوم الالتزام البيئى بين الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن المعسكر شمل زراعة مجموعة من الأشجار داخل الجامعة، وتدريب لأعضاء فريق الجوالة ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التى تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم فى حياتهم العملية .

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجهودات وتشجيع ودعم قيادات الجامعة للطلاب لكافة الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسى ومنها تنظيم المعسكرات والملتقيات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، مؤكدًا أن نشاط الجوالة يغرس فى نفوس الشباب تعزيز الإنتماء للجامعة وخدمة المجتمع وغرس القيم والأخلاق والحفاظ على نظافة البيئة.