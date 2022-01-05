رئيس كازاخستان: جماعات إرهابية تسيطر على 5 طائرات فى مطار ألما آتا

كتب أحمد عرفة

طالب قاسم جمارت توكاييف رئيس كازاخستان بالمساعدة من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتغلب على التهديد الإرهابى الذى تتعرض له بلاده، حسب قوله.

وقال رئيس كازاخستان في كلمة له، إن جماعات إرهابية تسيطر على 5 طائرات في مطار ألما آتا، ووصف المظاهرات التي تشهدها بلاده بالأعمال الإرهابية، طالبا المساعدة من روسيا، موضحا أن "عصابات إرهابية" تسيطر على البنى التحتية الأساسية في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت كازاخستان اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن عدد من المتظاهرين سيطروا على مطار ألما آتا، مشيرة إلى أن الموظفين غادروا المطار لدى اقتحام المحتجين له.

وتشهد كازاخستان الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى احتجاجات عنيفة، ما دفع الرئيس توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ فى العاصمة الكازاخية، نور سلطان، وألما اتا، كبرى مدن الدولة.