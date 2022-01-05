اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مقتنيات الفن القبطى لطلاب التربية النوعية

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:27 م
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مقتنيات الفن القبطى لطلاب التربية النوعية رئيس جامعة بنها خلال افتتاح المعرض
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، معرض جماليات الفنون القبطية، والتي نظمته كلية التربية النوعية، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي المشرف على شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والوكلاء، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المعرض يأتي في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد حيث يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية لبعض الأعمال القبطية، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من ابداع وأعمال فنية متنوعة.

 

من جانبها قالت الدكتور علا طلعت المشرف على المعرض، إن المعرض يضم 250 قطعة فنية متنوعة، كما يضم بعض المجسمات المتنوعة للكنائس ونتائج العام الميلادى الجديد. وأضافت، أن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض جميعها من أعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بالكلية وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.


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