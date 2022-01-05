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خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث رمسيس"

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث رمسيس" المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

 

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.


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