حصاد تموين دمياط 2021.. تحرير 13224 محضرا متنوعا ضد المخالفين

دمياط - معتز الشربينى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج حملاتها الرقابية على الأسواق والتى نفذتها خلال عام 2021 بتحرير (13224) محضرا ضد المخالفين، وذلك لضبط المنظومة الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

تم تحرير (1793) منهم (1039) محضر للمخابز لرصد مخالفات جاء منها نقص وزن رغيف الخبز و إنتاجه غير مطابق للمواصفات القانونية وأيضاً (70) محضر للتصرف فى الدقيق ،و (84) محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و 363 محضر متنوع أخر( ضرب كارت ذهبى بدون وجه حق - ضرب وهمى للبطاقات - غش وتدليس - سجلات)ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة تقدر بحوالى 16 مليون جنيه.

وفى مجال الرقابة على البدالين التموينين تم تحرير (178) محضر تمويني، تضمنت (إستيلاء على المقررات التموينية بدون وجه حق - تجميع سلح تموينية - تصرف فى السلع التموينية مبيعات وهمية وغير حقيقية ) ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تقدر بحوالى 11.5 مليون جنيه.

كما تم تحرير (322) محضر لمحطات الغاز والوقود تنوعت ما بين (إستيلاء وتجميع بنرين وسولار - عدم مطابقة عينات بترين وسولار - غش وتدليس للمعايير عدم إنتظام سجلات 21 بترول بالمحطات – نقص وزن الإسطوانات - تلاعب فى اسطوانات التعبئة ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تقدر بحوالى 1.5 مليون جنيه.

أما عن محاضر الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر، فقد تم تحرير (207) محضر متنوع ما بين (غش تجارى لعدم مطابقة مواصفات التصنيع و 49 محضر فى مجال مكافحة السلع مجهولة المصدر و 193 محضر فى مجال ذبح اللحوم خارج المجازر وبيع لحوم مكشوفة ) ، كما تم تحرير ( 5856) محضر لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور و (3582) محضر لعدم حمل شهادة صحية تُأكد خلوه من الأمراض المعدية و (486) محضر لإنشاء وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى (405) محضر لعدم الإعلان عن المخابز التابعة للمحل.

وعن تحصيل المديونات المستحقة على المخابز البلدية فقد تم تحصيل 4.5 مليون جنيه ومديونيات على البدالين التموينين بحوالى 3 مليون جنيه خلال العام، وجارى تحصيل المتبقى حسب التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

ووجهت "المحافظ" بالاستمرار فى تنفيذ تلك الجهود وتكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجارى لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من توافر السلع الأساسية والتموينية و مطابقتها للمواصفات .