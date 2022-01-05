جهود الإرشاد الزراعى فى الشرقية خلال عام.. أبرزها تسوية 410 أفدنة بالليزر

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريرا عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، والتى نظمت العديد من الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية لتعريف المهندسين الزراعيين والمزارعين بأحدث أساليب الزراعة الحديثة للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها، وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية كالآتى: زراعة 500 فدان فى تجميعات إرشادية بمراكز المحافظة والتسوية لمساحة 410 أفدنة بالليزر خدمة إرشادية، و90 فدانا من قبل المزارعين وتمت الزراعة على مصاطب سواء بالسطارة المعدلة الخاصة بالميكنة الزراعية أو نقر فى جور وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الأنشطة الزراعية.

- زراعة 35 حقلا إرشاديا فى 5 مراكز بواقع 7 حقول بكل مركز وتم الزراعة على مصاطب سواء سطارة آلية أو نقر فى جور، وتوزيع تقاوى خدمة إرشادية بواقع 45 كيلو لكل حقل والأصناف هى مصر 3 – جميزة 12، وذلك ضمن مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة (إيكاردا)، زراعة 75 حقل تعاقب ثلاثى - 67 أراضى قديمة - 8 تجميعات لمساحة 38 فدانا - أراضى ملحية 7 فدان - عدد 2 تجميعة أراضى ملحية 10 أفدنة - أراضى رملية 11 فدانا (تجميعة مزارع سمكية 4 أفدنة خدمة إرشادية، 43 مزرعة سمكية بدون خدمة بمساحة 770 فدانا)، بإجمالى 212 فدانا حقل إرشادى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

- توزيع تقاوى قمح كخدمة إرشادية بواقع 45 كيلو للفدان، وتوزيع تقاوى قمح كخدمة إرشادية بواقع 60 كيلو للفدان للأراضى الملحية والرملية والسمكية، وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

- زراعة 15 حقلا إرشاديا بمحصول الشعير بمراكز (الحسينية – أبو كبير – أبو حماد – صان الحجر - الزقازيق) بأصناف جيزة 123، جيزة 133، جيزة 134 وجيزة 2000.

- زراعة 8 حقول إرشادية بمحصول السمسم المحمل على القطن بمركزى (ديرب نجم والزقازيق) صنف شندويل 3، زراعة 3 حقول إرشادية بمحصول الكتان بمركزى (ديرب نجم) باصناف سخا 6 على مساحة 2 فدان وجيزة 9 على مساحة فدان.

- زراعة تجميعات إرشادية لمحصول الأرز على مساحة 500 فدان تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه مزروعة بالأصناف سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 179، سخا 104، هجين مصر1، سوبر 300 ذات إنتاجية عالية، وتم التسوية بالليزر خدمة إرشادية للمزارعين مجاناً، بالإضافة إلى زراعة 100 فدان أرز ضمن الحملة القومية للأرز تابعة لمركز بحوث الأرز بسخا، وتم توزيع التقاوى خدمة إرشادية للمزارعين مجاناً.

- زراعة 236 فدانا بمحصول الذرة الشامية خدمة إرشادية، وتم تسوية 34 فدانا من قبل الأهالى، وتوزيع تقاوى كخدمة إرشادية لمساحة 100 فدان، اختيار 60 حقلا تعليميا فى 15 مركزا بكل مركز عدد 4 حقول مساحة الحقل 1 فدان تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، وتم زراعته بالصنف 131 أبيض والصنف 168 أصفر.

- زراعة 14 حقلا إرشاديا بمحصول القطن مساحة الحقل 1 فدان تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمراكز (صان الحجر- الحسينية - كفر صقر - ديرب نجم – الزقازيق – منيا القمح – أولاد صقر)، زراعة 8 حقول إرشادية بمحصول البنجر.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن المحافظة تضم 14 مركزا إرشاديا وعقد 4 ندوات إرشادية لاستعراض فترات عمر المحصول والتوصيات الخاصة بكل فترة، بالإضافة إلى الزيارات الحقلية للمرشدين ومتابعة مراحل نمو المحصول والإجابة على استفسارات المزارعين وحل مشاكلهم وتوصيل التوصيات الفنية لهم، كما يجرى عقد ندوات إرشادية عن التنمية الريفية ودور المرأة فى المجتمع الريفى وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية لعمل مشاريع تناسب المزارعين، وكذلك تنظيم ندوات إرشادية عن الاستزراع السمكى فى حقول الأرز.