جامعة الأزهر توضح للطلاب قرارات تعديل فرص البقاء بالكليات فى السنوات الدراسية

كتب لؤى على

قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف الخاص بتعديل فرص البقاء في السنوات الدراسية بكليات جامعة الأزهر وذلك على النحو الآتي:

•الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط (مستجد + باقي للإعادة )وفي حالة رسوب الطالب عامين يُفصل .

•الفرق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فرص البقاء بها عامان ويُسمح بعام ثالث بموافقة مجلس الكلية.

•يُفصل الطالب الذي يتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين حتي لو كانا في عامين دراسيين (فصل دراسي ثاني + فصل دراسي أول من العام الذي يليه ) وذلك إذا لم يتقدم للكلية بعذر مقبول عن تخلفه عن أداء الامتحانات.

• يُعد هذا العام الجامعي 2021م/2022م هو العام الأخير للفرص الاستثنائية، وكل طالب - مهما كانت فرصته الاستثنائية- تعتبر هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة والعام الأخير له بالكلية، وإذا رسب فيه يُفصل.

•على جميع الطلاب الذين لهم فرص من الخارج سرعة التوجه إلى الكلية لعمل اللازم لدخولهم الامتحان؛ حيث إن هذه هي الفرصة الأخيرة لهم.