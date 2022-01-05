جارديان: محامو الأمير أندرو يكافحون لوقف دعوى تتهمه بالاعتداء الجنسى فى المحكمة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محامى الأمير أندرو وفيرجينيا جوفرى، التي تتهم عضو العائلة الملكية بارتكاب انتهاكات جنسية ، تواجهوا في محكمة مانهاتن الفيدرالية أمس الثلاثاء ، حيث حاول الدوق وقف دعواها المدنية مكررا نفيه الادعاءات المقدمة ضده.

وجاءت الحجج عبر التداول بالفيديو بعد يوم من الكشف عن اتجاه المحكمة لرفع السرية عن تسوية عام 2009 بين جوفري والممول الأمريكى الراحل ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين.

استجوب القاضي ، لويس كابلان ، محامي أندرو عن كثب بشأن ادعائهم بأن التسوية تعني وجوب رفض دعوى جوفري. كما وعد "باتخاذ قرار قريبًا جدًا".

وقالت الصحيفة إن جوفري ، التي تتهم إبستين وصديقته السابقة جيسلين ماكسويل بالاعتداء الجنسي وإجبارها على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو في سن 17 عامًا - وهو اتهام ينفيه بشدة - تلقت 500 ألف دولار في تسوية مع الممول الراحل، والذى انتحر في سجنه في نيويورك عام 2019.

وباستخدام اسم جوفرى قبل الزواج ، تحتوي التسوية على شرط يجنب "الأطراف الثانية وأي شخص أو كيان آخر يمكن تضمينه كمدعى عليه محتمل ... من جميع وجميع أنواع الإجراءات والإجراءات الخاصة بفيرجينيا روبرتس ، بما في ذلك الولاية أو الفيدرالية ، سبب وأسباب العمل ".

أندرو ، الذي لم يرد ذكره في التسوية ، أكد أن هذا البند يمنع جوفري من مقاضاته.

وسأل القاضي لويس كابلان محامي أندرو ، أندرو براد بريتلر: "ما هو" المدعى عليه المحتمل "؟"

قال بريتلر: "المدعى عليه المحتمل هو شخص كان من الممكن ذكر اسمه في هذه الدعوى لكنه لم يتم ذكر اسمه. كان من الممكن مقاضاة الأمير أندرو في قضية فلوريدا عام 2009. وهذا لم يحدث. لذلك ، كان مدعى عليه محتملًا وأطلق سراحه".