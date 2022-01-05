تعرف على خطوات صرف نفقات الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش

كتب مدحت وهبة

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتى ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، ​ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وينشر "اليوم السابع" تقريرا معلوماتيا عن شروط استحقاق الخدمة:

- تصرف مصاريف نفقات الجنازة عند وفاة صاحب المعاش.​

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش.

- تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به المستندات اللازمة لأداء الخدمة، وهى كالتالى:

صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.