تعرف على خطوات استخراج الرخصة الدولية للسائقين × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

تتطلب استخراج رخصة دولية للمواطنين للسفر خارج البلاد العديد من الأوراق والمستندات للقيام بتسهيل عمليات استخراجها طبقا لمجموعة المعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، فى مجموعة من الخطوات ومنها:

- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

- جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.