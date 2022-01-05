اليوم السابع
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تعرف على أسعار تذاكر قطارات الـ vip العاملة بخطى الإسكندرية والصعيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:19 ص
تعرف على أسعار تذاكر قطارات الـ vip العاملة بخطى الإسكندرية والصعيد أماكن صرف تذاكر القطارات
كتب رضا حبيشى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر قطارات ال vip العاملة حاليا بالوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة وصولا إلى محطات الوقوف المقررة لها بخطوط القاهرة - الإسكندرية والعكس والقاهرة - أسوان والعكس، وذلك خلال التقرير التالى:

ـ القاهرة- بني سويف 85 جنيهًا درجة أولى و70 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة- المنيا 135 جنيها درجة أولى و100 جنيه درجة ثانية.

القاهرة- أسيوط 170 جنيهًا درجة أولى و125 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة -سوهاج  195 جنيهًا درجة أولى و135 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة - قنا 230 جنيهًا درجة أولى و155 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة - الأقصر 245 جنيهًا درجة أولى و165 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة - أسوان 295 جنيهًا درجة أولى و190 جنيهًا درجة ثانية.

ـ القاهرة - طنطا 70 جنيها درجة أولى و60 جنيها درجة ثانية.

ـ القاهرة - سيدي جابر 125 جنيه درجة أولى و100 جنيه درجة ثانية.

ـ القاهرة - الإسكندرية 125 جنيه درجة أولى و100 جنيه درجة ثانية.


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