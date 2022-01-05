تطوير مدرسة عبد الستار إدريس بالبيشة ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مدرسة عبد الستار إدريس للتعليم الأساسي بالبيشة التابعة للوحدة المحلية برملة الإنجب بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له، وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية لبيشة والمناطق المجاورة.



وأكد سرور، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الثامن عشر لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون.



وأوضح أيضاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.