اليوم السابع
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تحرير 4307 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 م
تحرير 4307 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4307 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1204 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و138 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائى، و50 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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