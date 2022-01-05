تجديد حبس شاب متهم بقتل طفل فى العاشر من رمضان بالشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شاب لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل طفل عمره سبعة عشر عامًا، بعدما طعنه بسلاح أبيض (مطواة) بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بوصول "وليد أشرف محمد أحمد الراوي" 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثةً هامدةً جراء إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أنه بعد انتهاء المجني عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، الذي كان رفقته أربعة آخرين، إذ أمسك المتهم بسلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجني عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تكفل باقي المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجني عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً في وضح النهار بقارعة الطريق.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3863 إداري قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2021، فيما توصلت جهات التحقيق إلى هوية مرتكب الواقعة، وجرى ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل التجديد له لخمسة عشر يومًا إضافية، وصرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من الصفة التشريحية.